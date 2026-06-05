Se trata de una estructura innovadora que prescinde de una estructura utilizada durante más de un siglo

Unas cámaras satelitales captaron imágenes impactantes de un submarino chino de grandes dimensiones que no tiene vela ni torre de mando. Se trata de una estructura innovadora que prescinde de un elemento utilizado durante más de un siglo por ser considerada casi obligatoria en lo que es ingeniería submarina.

No es la primera vez que un submarino sorprende por su diseño e innovación . En el año 1953, la marina estadounidense lanzó al océano el USS Albacore, un submarino también experimental que parecía una gota de agua. Su desempeño marcó historia y sorprendió a todos los expertos.

No es la primera vez que un submarino sorprende por su diseño e innovación.(foto: archivo).

Nació en secreto, apareció en imágenes satelitales y ahora ya navega: ¿Cómo es el nuevo submarino chino?

Según las imágenes capturadas por un astillero en China, la embarcación tiene un diseño inusual porque no sigue la configuración tradicional de los submarinos más conocidos.

Tiene una estructura ancha en comparación con los submarinos convencionales, y su casco parece estar compuesto por dos cuerpos paralelos unidos por una plataforma central. Parece una configuración similar a la de un catamarán aplicada a una nave submarina.

En cuanto a su diseño, se pretende aumentar la estabilidad, la capacidad de carga y el espacio interno disponible. Según las dimensiones observadas, podría ser un prototipo experimental más que una unidad de combate.

Desafía las reglas de la ingeniería naval: ¿Por qué no es como un submarino tradicional?

En general, los submarinos tradicionales usan un único casco de presión, no dos. Esto es porque con una doble incorporación, el reparto de las cargas hidrostáticas es menos seguro. Con esta nueva estructura, existe una mayor complejidad a la hora de mantener la integridad del casco bajo presión.

Por otro lado, también existen posibles problemas para maniobrar y dificultades para reducir el ruido y la firma acústica. Adicionalmente, necesita de un sistema de propulsión y control diseñados especialmente para esta estructura.

La nueva bestia submarina que desafía las reglas de la ingeniería naval: ¿Qué se espera del proyecto en el corto plazo?

Hasta el momento, no existe confirmación de parte del gobierno de China sobre sus funciones y objetivos. Se espera que la embarcación se encuentre en una fase intensiva de pruebas marítimas durante los próximos meses.