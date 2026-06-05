Las Escuelas Públicas de Chicago mantienen publicado en su sitio web oficial cuál es la fecha exacta de inicio del receso para alumnos de primaria y secundaria.

Este momento finaliza oficialmente el ciclo lectivo que corresponde a 2024-2025 para que, pasadas las vacaciones y el período de cierre de escuelas, inicie el ciclo lectivo 2025-2026.

Anunciado por Educación: el próximo lunes 8 de junio todas las escuelas cierran sus puertas

Según lo indica el calendario oficial publicado por las autoridades educativas, desde hoy viernes 5 de junio los estudiantes iniciaron su receso oficialmente.

La próxima semana las escuelas permanecerán cerradas.

En ese sentido, el próximo lunes 8 de junio las escuelas se mantienen cerradas y sin clases. Luego, el cronograma indica que del 9 al 15 fueron programados como días sin actividad para estudiantes, mientras que, del 16 de junio en adelante, se establecieron como días para los programas de verano.

Cuándo vuelven a abrir las escuelas en el distrito

El calendario 2026-2027 pautó la reanudación de las actividades rutinarias para el 24 de agosto, momento en el que las clases nuevamente comenzarán a dictarse para estudiantes de nivel inicial y secundario.

En esa línea, las próximas vacaciones que pondrán fin a este nuevo ciclo están pautadas para 11 de junio.