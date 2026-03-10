Una resolución reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) generó impacto entre trabajadores con créditos de vivienda en México. El fallo se relaciona con los descuentos que se realizan directamente del salario para pagar financiamientos otorgados por el sistema de vivienda para empleados. La decisión surge tras un análisis de las reglas que obligaban a mantener deducciones automáticas incluso en situaciones en las que el trabajador no percibía ingresos completos. Con el nuevo criterio judicial, se busca evitar que los empleados enfrenten descuentos cuando se encuentran en condiciones laborales que les impiden recibir su salario normal. El caso está vinculado a los pagos de créditos otorgados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Estos préstamos suelen pagarse mediante deducciones directas del salario que el empleador retiene cada mes para cubrir la deuda hipotecaria. La resolución establece que esos descuentos pueden suspenderse temporalmente cuando el trabajador está incapacitado o no recibe salario, evitando que se realicen deducciones en momentos en los que la persona no cuenta con ingresos laborales regulares. El objetivo es impedir que el crédito genere problemas financieros adicionales durante periodos de incapacidad o ausencia laboral. Aunque la medida está dirigida principalmente a trabajadores en México, también podría tener implicaciones indirectas para mexicanos que residen en Estados Unidos. Esto ocurre en casos en los que la persona obtuvo anteriormente un crédito del Infonavit y continúa pagando esa vivienda desde el extranjero. La situación puede afectar a quienes trabajaron en México, obtuvieron una casa mediante el sistema de vivienda y siguen cubriendo la deuda mientras viven en Estados Unidos. Si en algún momento regresan a trabajar en México y atraviesan una incapacidad laboral, la resolución permitiría suspender los descuentos automáticos en su salario durante ese periodo, evitando que se realicen deducciones cuando no reciben ingresos.