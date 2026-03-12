En Nueva Jersey, las regulaciones estatales establecen de manera precisa los procedimientos que deben seguir las autoridades al momento de anotar el nombre y apellido de un hijo en su certificado de nacimiento. A pesar de que el Código Administrativo de Nueva Jersey establece de forma clara que el nombrar a un bebé es un derecho de sus padres, es fundamental cumplir con las normativas de anotación y los plazos que estipula la ley para que esto se lleve a cabo. La regulación oficial establece que todos los padres o tutores de recién nacidos deben anotar al bebé dentro de los 5 días posteriores al nacimiento. En caso de que no se haya realizado el trámite dentro de este plazo o si el Registro Estatal rechazó el apellido elegido por los padres, en lugar de anotarse el deseado, el bebé se registrará con los apellidos de ambos padres, ordenados alfabéticamente y separados por un guion. Los progenitores tienen la facultad de elegir el nombre de su hijo según su preferencia; sin embargo, las autoridades están autorizadas para denegar cualquier nombre o apellido que se considere ilegible o que contenga