Honolulu es una de las únicas ciudades con una legislación vigente para afrontar el “Distracted Walking”.

Al circular por la calle, es muy común ver a personas caminando con el celular en la mano, ya sea escribiendo mensajes, hablando por teléfono o incluso tomando fotografías, especialmente cuando se trata de turistas. No obstante, esto puede representar un problema cuando distrae a la persona de su entorno y le impide mantenerse alerta ante posibles situaciones de riesgo.

Varios países del mundo han comenzado a aplicar leyes para regular el uso de estos y otros dispositivos en la vía pública, ya que este comportamiento puede contribuir a que se produzcan accidentes con heridos y víctimas fatales. Honolulu , una ciudad de Hawái , Estados Unidos, cuenta con una norma en su Código estatal que prohíbe esta práctica en determinadas circunstancias y establece sanciones para quienes la incumplan.

¿Qué establece el Código de Tránsito de Honolulu?

De acuerdo con la sección 15-24.23 del capítulo 15 del Código de Honolulu, ningún peatón podrá cruzar una calle o carretera mientras esté mirando un dispositivo electrónico móvil .

Sin embargo, existen excepciones. La normativa establece que “se considerará una defensa válida frente a cualquier multa impuesta por infringir el apartado (a) que la persona sancionada estuviera utilizando un dispositivo electrónico móvil para realizar una comunicación de emergencia al 911”.

Además, los miembros de los servicios de emergencia que utilicen estos dispositivos durante el ejercicio de sus funciones también quedan exentos de esta prohibición.

De acuerdo con la sección 15-24.23 del capítulo 15 del Código de Honolulu, ningún peatón podrá cruzar una calle o carretera mientras esté mirando un dispositivo electrónico móvil. Magnific

¿Qué dispositivos se incluyen en esta ley?

Por “dispositivo electrónico móvil” se entiende cualquier equipo portátil o de mano capaz de permitir la comunicación inalámbrica o el intercambio de datos entre dos o más personas, o de proporcionar entretenimiento.

Entre los dispositivos incluidos se encuentran:

Teléfonos celulares.

Dispositivos de mensajería de texto.

Buscapersonas.

Asistentes digitales personales.

Computadoras portátiles.

Dispositivos de videojuegos.

Cámaras fotográficas digitales.

¿Qué sucede cuando un peatón no cumple esta norma?

Quienes infrinjan esta disposición recibirán multas cuyos montos aumentarán según la cantidad de infracciones cometidas:

Primera infracción: multa de entre US$15 y US$35 .

Segunda infracción cometida dentro del año siguiente a la primera: multa de entre US$35 y US$75 .

Tercera infracción o posteriores cometidas dentro del año siguiente a la primera: multa de entre US$75 y US$99.

¿Caminar distraído puede ser mortal? Lo que dicen las estadísticas

De acuerdo con el Consejo Nacional de Seguridad (NSC), que cita datos de Injury Facts, más del 18% de todas las muertes por accidentes de tránsito correspondieron a peatones en 2024. Se estima que 7.080 personas fallecieron en accidentes de tránsito en vías públicas.

Teniendo esto en cuenta, el NSC recomienda seguir una serie de medidas de seguridad para reducir el riesgo de sufrir accidentes: