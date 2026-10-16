El Código Revisado de Washington castiga a quienes dejen a niños sin supervisión en el coche estacionado bajo determinadas circunstancias.

Dejar a los niños solos en el auto mientras se realizan recados es una práctica desafortunadamente común y, en casos de mayor irresponsabilidad, también ocurre para realizar actividades que no requieren urgencia. El Código Revisado de Washington (RCW) contempla una ley que penaliza a quienes toman esta decisión.

Los expertos coinciden en que no es seguro dejar a un niño solo en el auto, aunque sea por un período corto de tiempo, ya que factores como la temperatura o una falla en el bloqueo de puertas y ventanas podrían poner en riesgo la integridad física del menor.

¿En qué situaciones está penado por la ley de Washington?

De acuerdo con la sección 9.91.060 del capítulo 9.91, dentro del título 9 del Código Revisado de Washington (RCW), dejar a los niños sin supervisión en un automóvil estacionado constituye un delito menor grave cuando se cumplen determinadas circunstancias.

“Toda persona que tenga a su cargo, ya sea de forma temporal o permanente, a menores de doce años, y que deje a dichos menores en un automóvil estacionado sin la supervisión de un adulto mientras entra en una taberna u otro local donde se sirvan vinos, licores o bebidas alcohólicas para su consumo en el establecimiento, será culpable de un delito menor grave”.

Por otro lado, la sección 46.61.685 del capítulo 46.61, dentro del título 46, establece que dejar a niños sin supervisión en un vehículo con el motor en marcha es ilegal y constituye un delito menor.

“Es ilegal que cualquier persona, mientras opera o está a cargo de un vehículo, estacione o permita intencionalmente que dicho vehículo permanezca en una vía pública o en un lugar público con su motor encendido, dejando a un niño menor de edad o niños menores de dieciséis años sin supervisión en el vehículo”.

El Código Revisado de Washington castiga a quienes dejen a niños sin supervisión en el coche estacionado bajo determinadas circunstancias. Magnific

¿Cuál es la pena?

De acuerdo con la sección 9A.20.021 del capítulo 9A.20, dentro del título 9A del RCW, denominada “Penas máximas para los delitos cometidos a partir del 1 de julio de 1984”, se establecen las siguientes sanciones:

Delito menor: toda persona condenada por un delito menor podrá recibir una pena de prisión en la cárcel del condado por un período máximo de 90 días , una multa de hasta US$1,000 o ambas sanciones, según lo determine el tribunal.

Delito menor grave: toda persona condenada por un delito menor grave podrá recibir una pena de prisión en la cárcel del condado por un período máximo de 364 días, una multa de hasta US$5,000 o ambas sanciones, según lo determine el tribunal.

¿Cuáles son los peligros de dejar a niños solos en el coche?

De acuerdo con el Consejo Nacional de Seguridad (NSC) de Estados Unidos, desde 1998 fallecieron más de 1.000 niños por golpes de calor en vehículos. Se estima que se producen aproximadamente 37 muertes al año debido a las altas temperaturas que pueden registrarse en el interior de los automóviles.

La coordinadora de Safe Kids en Inland Empire del Hospital Infantil de la Universidad de Loma Linda, Michelle Parker, afirma que la temperatura dentro de un automóvil puede aumentar hasta 20 grados Fahrenheit en diez minutos. Incluso cuando el vehículo está estacionado a la sombra, las temperaturas exteriores pueden provocar golpes de calor.

Safe Kids Worldwide explica que los niños pequeños corren un mayor riesgo de sufrir enfermedades relacionadas con el calor, debido a que sus cuerpos son más pequeños y se calientan entre tres y cinco veces más rápido que los de un adulto promedio.

Por su parte, la Dra. Alexandra Clark, jefa de la División de Pediatría General del Hospital Infantil, explica que las enfermedades relacionadas con el calor se desarrollan en tres etapas:

Calambres por calor.

Agotamiento por calor.

Golpe de calor.

Es importante tener en cuenta que los niños que permanecen en automóviles expuestos a altas temperaturas también corren el riesgo de sufrir deshidratación grave y otras enfermedades relacionadas con el calor, que pueden requerir atención médica urgente.