El Mundial 2026 estrena un formato histórico con 48 selecciones y una fase eliminatoria que comienza directamente en los 16avos de final (Round of 32). A diferencia de las ediciones anteriores, no solo avanzan los dos mejores equipos de cada grupo, sino también los ocho mejores terceros, lo que genera una enorme cantidad de combinaciones posibles en el cuadro final.

Los cruces todavía no están completamente definidos, pero ya existen varios enfrentamientos proyectados según las posiciones actuales de cada grupo y los equipos que hoy ocupan puestos de clasificación.

Cómo funciona la nueva fase de 16avos de final del Mundial 2026

La FIFA modificó el formato para la Copa del Mundo 2026:

Clasifican los dos primeros de cada uno de los 12 grupos

También avanzan los ocho mejores terceros

En total, 32 selecciones disputan los 16avos de final

Todos los partidos son a eliminación directa

Si hay empate, se juega tiempo suplementario y penales

Avanzan de ronda los dos mejores equipos de cada grupo, sino también los ocho mejores terceros. Fuente: Shutterstock Shutterstock

16avos de final: equipos, cruces, fechas, horarios y sedes proyectadas al día de hoy

Domingo 28 de junio

2° Grupo A vs 2° Grupo B

Actualmente: Corea del Sur (2° A) vs Suiza (2° B)

Hora: 15:00 (ET)

Sede: SoFi Stadium, Los Ángeles.

Lunes 29 de junio

1° Grupo C vs 2° Grupo F

Actualmente: Marruecos (1° C) vs Japón (2° F)

Hora: 13:00

Sede: Houston Stadium.

1° Grupo E vs uno de los mejores terceros

Actualmente: Alemania (1° E) vs Escocia (3° Grupo C)

Hora: 16:30

Sede: Boston Stadium.

1° Grupo F vs 2° Grupo C

Actualmente: Países Bajos (1° F) vs Marruecos (2° C)

Hora: 21:00

Sede: Estadio BBVA de Monterrey.

Martes 30 de junio

2° Grupo E vs 2° Grupo I

Actualmente: Costa de Marfil (2° E) vs Noruega (2° I)

Hora: 13:00

Sede: AT&T Stadium de Dallas.

1° Grupo I vs uno de los mejores terceros

Actualmente: Francia (1° I) vs Paraguay (3° Grupo D)

Hora: 17:00

Sede: MetLife Stadium.

1° Grupo A vs uno de los mejores terceros

Actualmente: México (1° A) vs Suecia (3° Grupo F)

Hora: 21:00

Sede: Estadio Azteca.

Miércoles 1 de julio

1° Grupo L vs uno de los mejores terceros

Actualmente: Inglaterra (1° L) vs Argelia (3° Grupo J)

Hora: 12:00

Sede: Atlanta Stadium.

1° Grupo G vs uno de los mejores terceros

Actualmente: Egipto (1° G) vs República Checa (3° Grupo A)

Hora: 16:00

Sede: Seattle Stadium.

1° Grupo D vs uno de los mejores terceros

Actualmente: Estados Unidos (1° D) vs Bosnia y Herzegovina (3° Grupo B)

Hora: 20:00

Sede: Levi’s Stadium, Santa Clara.

Jueves 2 de julio

1° Grupo H vs 2° Grupo J

Actualmente: España (1° H) vs Austria (2° J)

Hora: 15:00

Sede: (SoFi Stadium, Los Ángeles)

2° Grupo K vs 2° Grupo L

Actualmente: Colombia (2° K) vs Croacia (2° L)

Hora: 19:00

Sede: BMO Field, Toronto

1° Grupo B vs uno de los mejores terceros

Actualmente: Canadá (1° B) vs Egipto (3° G)

Hora: 23:00

Sede: BC Place (Vancouver)

Viernes 3 de julio

1° Grupo J vs 2° Grupo H

Actualmente: Argentina (1° J) vs Uruguay (2° H)

Hora: 15:00

Sede: Miami Stadium

1° Grupo K vs uno de los mejores terceros

Actualmente: Colombia (1° K) vs uno de los mejores terceros

Hora: 19:00

Sede: AT&T Stadium, Arlington

1° Grupo D vs 2° Grupo G

Actualmente: Australia (2° D) vs Irán (2° G)

Hora: 23:00

Sede: Kansas City

Por qué estos cruces todavía pueden cambiar

La tercera fecha de la fase de grupos aún no finalizó y la clasificación de los mejores terceros es extremadamente dinámica.

De hecho, la FIFA contempla 495 combinaciones posibles para ubicar a los ocho mejores terceros dentro del cuadro final, por lo que un solo gol puede modificar varios cruces simultáneamente.

Por eso, aunque estos son los enfrentamientos proyectados al día de hoy, el cuadro definitivo recién quedará confirmado cuando termine la fase de grupos el 27 de junio.