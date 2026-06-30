El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) aplica sanciones a los conductores que no cumplen con la política de tolerancia cero.

En el estado de California, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) aplica sanciones a los conductores que no cumplen con la política de tolerancia cero ante conductas de peligro.

Con el fin de trabajar en una seguridad vial más efectiva, el DMV de California aplica sanciones inmediatas al identificar a los infractores. Entre ellas, se incluyen la incautación de vehículos y la revocación de la licencia de conducir, aunque se trate del primer incidente.

Con el fin de trabajar en una seguridad vial más efectiva, el DMV de California aplica sanciones inmediatas al identificar a los infractores Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Tolerancia cero: ¿De qué se tratan estas medidas de California?

En este estado se castiga a quienes participen de conductas peligrosas al volante, como lo son las carreras ilegales, exhibiciones de velocidad y otros eventos peligrosos.

La normativa bajo la que se rigen las sanciones se llama “Ley Gipson”, que autoriza a los agentes a incautar los vehículos y suspender o anular las licencias de conducir de todos los conductores que figuren en los registros oficiales de infractores.

El objetivo es evitar que se realicen acciones que pongan en peligro a los peatones y a otros conductores, después de un pronunciado aumento en los incidentes de tránsito relacionados a este tipo de actividades.

Ley Gipson: ¿Qué sanciones se pueden aplicar en California?

Una vez que los agentes identifican al infractor, las autoridades están en condiciones de incautar el vehículo de inmediato, así como también imponer sustanciales y suspender o anular la licencia de conducir por largos periodos de tiempo.

Si durante el desarrollo de las actividades previamente mencionadas se dan lesiones, daño a terceros o resistencia a la autoridad, el expediente podría avanzar e incluir cargos penales.