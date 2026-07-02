El Premium Tax Credit es un crédito fiscal reembolsable que ayuda a pagar las primas del seguro médico

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) tiene un crédito fiscal que está diseñado para ayudar al contribuyente a reducir el costo del seguro médico. Dependiendo de su situación financiera, el beneficio se podrá usar para disminuir las primas mensuales o reclamarse al presentar la declaración federal de impuestos.

Para poder acceder a este beneficio es necesario cumplir con una serie de condiciones que distan de los demás créditos y deducciones fiscales, como por ejemplo que el seguro médico debe ser contratado a través del Health Insurance Marketplace.

Dependiendo de su situación financiera, el beneficio se podrá usar para disminuir las primas mensuales o reclamarse al presentar la declaración federal de impuestos El cronista

El Gobierno autoriza los depósitos del Premium Tax Credit a todas las personas que cumplan con estos requisitos: ¿Quiénes pueden acceder?

El Premium Tax Credit es un crédito fiscal reembolsable que ayuda a pagar las primas del seguro médico. Solo aplica para planes comprados mediante el Health Insurance Marketplace, ya sea federal o estatal.

El monto, dependerá de los ingresos del hogar, el tamaño de la familia, el costo del plan de salud y la información que se haya declarado.

Podrán recibirlo:

Quienes no sean elegibles para un plan de salud asequible ofrecido por un empleador que cumpla con los requisitos mínimos

Quienes no sean elegibles para determinados programas gubernamentales como Medicaid, Medicare, CHIP o TRICARE

Quienes no hayan sido declarados como dependientes en la declaración de otra persona

cumplan los requisitos de ingreso establecidos por el IRS (consultarlos Quienes(consultarlos clicando aquí

¿Cómo reclamar el Premium Tax Credit?

Este crédito puede recibirse de dos maneras:

Como pago anticipado (Advanced Premium (Advanced Premium Tax Credit o APTC) para reducir la prima mensual

Como reembolso o reducción de impuesto al incluirlo en la declaración de impuestos

En cualquiera de los casos, se tendrán que seguir y cumplir con los siguientes pasos: