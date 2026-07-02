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El Servicio de Impuestos Internos (IRS) tiene un crédito fiscal que está diseñado para ayudar al contribuyente a reducir el costo del seguro médico. Dependiendo de su situación financiera, el beneficio se podrá usar para disminuir las primas mensuales o reclamarse al presentar la declaración federal de impuestos.

Para poder acceder a este beneficio es necesario cumplir con una serie de condiciones que distan de los demás créditos y deducciones fiscales, como por ejemplo que el seguro médico debe ser contratado a través del Health Insurance Marketplace.

Dependiendo de su situación financiera, el beneficio se podrá usar para disminuir las primas mensuales o reclamarse al presentar la declaración federal de impuestos
Dependiendo de su situación financiera, el beneficio se podrá usar para disminuir las primas mensuales o reclamarse al presentar la declaración federal de impuestosEl cronista

El Gobierno autoriza los depósitos del Premium Tax Credit a todas las personas que cumplan con estos requisitos: ¿Quiénes pueden acceder?

El Premium Tax Credit es un crédito fiscal reembolsable que ayuda a pagar las primas del seguro médico. Solo aplica para planes comprados mediante el Health Insurance Marketplace, ya sea federal o estatal.

El monto, dependerá de los ingresos del hogar, el tamaño de la familia, el costo del plan de salud y la información que se haya declarado.

Podrán recibirlo:

  • Quienes no sean elegibles para un plan de salud asequible ofrecido por un empleador que cumpla con los requisitos mínimos
  • Quienes no sean elegibles para determinados programas gubernamentales como Medicaid, Medicare, CHIP o TRICARE
  • Quienes no hayan sido declarados como dependientes en la declaración de otra persona
  • Quienes cumplan los requisitos de ingreso establecidos por el IRS (consultarlos clicando aquí)

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¿Cómo reclamar el Premium Tax Credit?

Este crédito puede recibirse de dos maneras:

  • Como pago anticipado (Advanced Premium Tax Credit o APTC) para reducir la prima mensual
  • Como reembolso o reducción de impuesto al incluirlo en la declaración de impuestos

En cualquiera de los casos, se tendrán que seguir y cumplir con los siguientes pasos:

  1. Inscribirse en un plan del Marketplace
  2. Completar la solicitud indicando los ingresos estimados
  3. Elegir si recibir el crédito por adelantado o al declarar impuestos
  4. Presentar la declaración federal
  5. Adjuntar el Formulario 8962
  6. Utilizar la información del Formulario 1095-A enviado por el Marketplace
  7. Conciliar los pagos anticipados recibidos con el crédito que realmente corresponde