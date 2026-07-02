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El Servicio de Impuestos Internos (IRS) tiene un crédito fiscal que está diseñado para ayudar al contribuyente a reducir el costo del seguro médico. Dependiendo de su situación financiera, el beneficio se podrá usar para disminuir las primas mensuales o reclamarse al presentar la declaración federal de impuestos.
Para poder acceder a este beneficio es necesario cumplir con una serie de condiciones que distan de los demás créditos y deducciones fiscales, como por ejemplo que el seguro médico debe ser contratado a través del Health Insurance Marketplace.
El Gobierno autoriza los depósitos del Premium Tax Credit a todas las personas que cumplan con estos requisitos: ¿Quiénes pueden acceder?
El Premium Tax Credit es un crédito fiscal reembolsable que ayuda a pagar las primas del seguro médico. Solo aplica para planes comprados mediante el Health Insurance Marketplace, ya sea federal o estatal.
El monto, dependerá de los ingresos del hogar, el tamaño de la familia, el costo del plan de salud y la información que se haya declarado.
Podrán recibirlo:
- Quienes no sean elegibles para un plan de salud asequible ofrecido por un empleador que cumpla con los requisitos mínimos
- Quienes no sean elegibles para determinados programas gubernamentales como Medicaid, Medicare, CHIP o TRICARE
- Quienes no hayan sido declarados como dependientes en la declaración de otra persona
- Quienes cumplan los requisitos de ingreso establecidos por el IRS (consultarlos clicando aquí)
¿Cómo reclamar el Premium Tax Credit?
Este crédito puede recibirse de dos maneras:
- Como pago anticipado (Advanced Premium Tax Credit o APTC) para reducir la prima mensual
- Como reembolso o reducción de impuesto al incluirlo en la declaración de impuestos
En cualquiera de los casos, se tendrán que seguir y cumplir con los siguientes pasos:
- Inscribirse en un plan del Marketplace
- Completar la solicitud indicando los ingresos estimados
- Elegir si recibir el crédito por adelantado o al declarar impuestos
- Presentar la declaración federal
- Adjuntar el Formulario 8962
- Utilizar la información del Formulario 1095-A enviado por el Marketplace
- Conciliar los pagos anticipados recibidos con el crédito que realmente corresponde