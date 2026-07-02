El pasaporte estadounidense se mantiene como una identificación válida para abordar vuelos dentro de Estados Unidos, incluso sin una licencia de conducir vigente o una Real ID. Así lo confirmó la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), a cargo de los controles de seguridad en los aeropuertos del país.

Desde el 7 de mayo de 2025 , las licencias y las identificaciones estatales que no cumplen con los requisitos de la Real ID dejaron de ser válidas en los aeropuertos. Ante ese escenario, la TSA recuerda que existen otras credenciales oficiales, como el pasaporte, que permiten completar el embarque sin inconvenientes.

¿Qué documentos acepta la TSA si no tengo licencia ni Real ID?

Además del pasaporte, la TSA habilita otras identificaciones emitidas por organismos oficiales para quienes no cuentan con una licencia compatible con la Real ID. Estas alternativas también aplican a pasajeros con documentación estatal vencida o desactualizada.

Entre las credenciales aceptadas en los controles de seguridad se encuentran:

Pasaporte o tarjeta de pasaporte estadounidense

Tarjeta de residencia permanente (green card)

Documentos de viajero confiable (Global Entry, NEXUS, SENTRI, FAST)

Identificación tribal reconocida a nivel federal

Tarjeta de autorización de empleo (I-766)

Identificaciones digitales aprobadas, como Apple Digital ID o Google ID Pass

El pasaporte estadounidense se mantiene como una identificación válida para abordar vuelos dentro de Estados Unidos. Shutterstock

¿Qué pasa si no tengo ningún documento aceptado por la TSA?

Los pasajeros que no dispongan de ninguna de las identificaciones mencionadas podrán recurrir, desde el 1° de febrero de 2026, al proceso TSA ConfirmID. Este trámite tiene un costo de u$s 45 y permite verificar la identidad antes de ingresar al control de seguridad.

La TSA también acepta documentos vencidos hasta dos años después de su fecha de expiración. Los menores de 18 años, por su parte, no están obligados a presentar identificación en vuelos dentro de Estados Unidos, salvo que viajen solos y busquen acceso a TSA PreCheck.