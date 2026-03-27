A medida que se acerca el Mundial 2026, una nueva medida migratoria de Estados Unidos genera fuerte preocupación entre aficionados y organizadores. La administración de Donald Trump confirmó que podría exigir el pago de una fianza de USD 15.000 a ciudadanos de determinados países para ingresar al país durante el torneo. La medida se enmarca dentro del programa “Visa Bond”, impulsado por el U.S. Departamento de Estado, que establece requisitos adicionales para la obtención de visas en ciertos casos. El programa de fianza migratoria funciona como un depósito de garantía que deben pagar los solicitantes de visas de turismo o negocios (B1/B2). El monto puede variar entre USD 5.000 y USD 15.000, dependiendo del caso, y se devuelve si el viajero cumple con las condiciones de su visa o se pierde si la persona permanece ilegalmente en el país. Ante este escenario, la FIFA inició gestiones para negociar con el Gobierno estadounidense. El objetivo es: