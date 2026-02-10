Una multa que para muchos puede ser impagable, de hasta 12.900 dólares, ya rige en los aeropuertos de Estados Unidos y puede aplicarse a todas las personas y viajeros que realicen determinadas acciones con su equipaje durante el control de seguridad. La normativa está vigente a nivel nacional y no requiere contacto físico ni intención agresiva para que se aplique la sanción. Según informó la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), el objetivo es agilizar los procedimientos y asegurar el cumplimiento de las instrucciones del personal autorizado. Las penalidades económicas varían según la infracción y alcanzan tanto a residentes como a turistas internacionales, incluidos quienes ingresan con ESTA. La TSA considera infracción la “interferencia no física con el proceso de control” cuando una conducta entorpece la revisión del equipaje o el escaneo corporal. En esos casos, las multas oscilan entre 2570 y 12.900 dólares, de acuerdo con la gravedad y el impacto en la operación del control. Para evitar sanciones y demoras, la TSA recomienda seguir estrictamente las indicaciones del personal y preparar el equipaje antes de llegar a la línea de control. Cumplir con estas pautas reduce el riesgo de multas y acelera el paso por seguridad.