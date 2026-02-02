Desde este domingo, viajar dentro de Estados Unidos sin la documentación adecuada es más costoso.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) puso en marcha el programa TSA ConfirmID, una nueva medida que impacta directamente en los pasajeros que no cuenten con Real ID o pasaporte válido al momento de pasar por los controles de seguridad aeroportuarios.

La iniciativa busca reforzar los protocolos de identificación, pero también introduce un cargo adicional que muchos viajeros desconocen y que podría complicar los traslados de último momento.

Cuánto cuesta volar sin identificación aceptada por la TSA

Quienes se presenten en el aeropuerto sin una identificación aprobada por la TSA deberán pagar un cargo de 45 dólares para poder continuar su viaje. Este pago no se realiza en el aeropuerto, sino que debe gestionarse con anticipación.

Los pasajeros afectados deberán:

Ingresar al sitio web oficial de la TSA

Registrarse en el sistema ConfirmID

Abonar el cargo correspondiente antes de acceder a la zona de seguridad

Una vez realizado, el pago tendrá una validez de 10 días, lo que permite usarlo para más de un vuelo dentro de ese período.

Qué identificaciones acepta la TSA y por qué el Real ID es clave

El programa apunta especialmente a quienes todavía no cuentan con licencia Real ID, un documento que será obligatorio para vuelos domésticos y acceso a edificios federales. Sin este tipo de identificación o un pasaporte vigente, los pasajeros quedan sujetos a controles adicionales y ahora también a un costo extra.

Las identificaciones aceptadas incluyen:

Real ID

Pasaporte estadounidense o internacional

Documentos federales habilitados por la TSA

No contar con ninguno de ellos activa automáticamente el procedimiento del ConfirmID.

Obtener el Real ID es más barato que pagar el cargo

Desde el Departamento de Transportación y Obras Públicas remarcaron que tramitar el Real ID a nivel local sigue siendo la opción más conveniente. El costo del documento ronda los 17 dólares, muy por debajo del cargo único que impone el nuevo programa.

Las autoridades recomiendan iniciar el trámite con anticipación para evitar gastos innecesarios, demoras en el aeropuerto y posibles complicaciones antes de abordar.