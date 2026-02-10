El Gobierno confirmó que ciertos medicamentos tendrán descuento para todas las personas que hagan este trámite online mediante TrumpRx, una nueva plataforma oficial impulsada por la administración de Donald Trump. El sitio permite acceder a cupones digitales o imprimibles sin necesidad de seguro médico. La medida apunta a reducir el costo de los medicamentos y se basa en acuerdos con más de una docena de laboratorios. El programa arranca con más de 40 fármacos y aplica a tratamientos clave, como insulina, fertilidad y control del peso. El listado inicial incluye más de 40 productos con rebajas que pueden llegar hasta el 83% en algunos casos, según mostraron las autoridades durante la presentación. El Gobierno anticipó que se sumarán nuevos medicamentos a medida que se cierren más acuerdos. Participan grandes farmacéuticas como Pfizer, Eli Lilly, Novo Nordisk, Amgen, Merck, Novartis y Sanofi. En su anuncio, Pfizer informó descuentos promedio del 50% en la mayoría de sus tratamientos de atención primaria y algunas marcas especializadas. El acceso es directo y digital: las personas deben ingresar a TrumpRx.gov, buscar el medicamento y descargar o guardar el cupón para usarlo en farmacias participantes. El proceso fue presentado junto al administrador de los Centers for Medicare & Medicaid Services, Mehmet Oz, quien remarcó que los precios “ya están disponibles” para quienes completen el trámite online.