Desde esta semana, volar dentro de Estados Unidos sin Real ID o pasaporte ya no solo implica controles adicionales, sino también un cargo económico obligatorio.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) comenzó a aplicar el programa TSA ConfirmID, una medida que busca reforzar la verificación de identidad en aeropuertos y que toma por sorpresa a muchos viajeros de último momento.

El cambio apunta a cerrar brechas antes de la exigencia total del Real ID, pero también introduce un paso extra que puede complicar traslados urgentes o mal planificados.

Qué es el TSA ConfirmID y por qué genera preocupación

El programa ConfirmID de la TSA está diseñado para pasajeros que se presentan en el aeropuerto sin una identificación aceptada para pasar los controles de seguridad. En lugar de negar directamente el acceso, el sistema permite continuar el viaje, pero bajo condiciones más estrictas y con un pago previo obligatorio.

Volar dentro de Estados Unidos sin Real ID o pasaporte ya no solo implica controles adicionales, sino también un cargo económico obligatorio. Fuente: archivo.

La TSA sostiene que la medida mejora la seguridad, aunque reconoce que muchos viajeros desconocen el procedimiento hasta último momento.

Cuánto cuesta volar sin identificación válida

Los pasajeros que no cuenten con Real ID ni pasaporte vigente deberán abonar un cargo de 45 dólares para poder avanzar en el control de seguridad.

Este pago tiene características clave:

No se realiza en el aeropuerto

Debe gestionarse antes del viaje

Se tramita exclusivamente en el sitio oficial de la TSA

Tiene una validez de 10 días, permitiendo usarlo en más de un vuelo

Quienes lleguen al aeropuerto sin haber completado este paso podrían enfrentar demoras importantes.

Qué documentos acepta la TSA para vuelos domésticos

El nuevo sistema apunta especialmente a quienes todavía no cuentan con licencia de conducir Real ID, un documento que será obligatorio para vuelos nacionales y acceso a edificios federales.

Actualmente, la TSA acepta:

Real ID

Pasaporte estadounidense o internacional vigente

Documentos federales habilitados por la TSA

No presentar alguno de estos activa automáticamente el proceso de ConfirmID y el cargo adicional.

Por qué el Real ID se vuelve la opción más conveniente

Autoridades de transporte recuerdan que tramitar el Real ID a nivel estatal sigue siendo la alternativa más económica y sencilla. En la mayoría de los estados, el costo del documento ronda los 17 dólares, muy por debajo del nuevo cargo impuesto por la TSA.

Además del ahorro, contar con Real ID evita:

Controles adicionales

Demoras en el aeropuerto

Pagos inesperados antes de volar

Qué recomiendan antes de viajar

Ante la implementación de TSA ConfirmID, los especialistas aconsejan: