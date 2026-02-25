Las Midterms Elections de Estados Unidos de 2026 se llevarán a cabo el 3 de noviembre y muchos ciudadanos esperan con ansias el momento para expresar su postura en las urnas respecto a las políticas que se están llevando a cabo. Meta anunció que tomará medidas especiales para poder acompañar del proceso electoral, priorizando el cuidado de la libertad de expresión en un evento democrático de tal magnitud y bloqueando anuncios que puedan influir en la decisión ciudadana. En pos de promover una sana de participación electoral de los usuarios ciudadanos, se implementarán medidas integrales para evitar el mal uso de las herramientas de la empresa. Para poder utilizar los servicios de Meta para realizar publicidad política se deberá completar un proceso de autorización en el que se incluirá una clausula de exención de responsabilidad. No obstante, durante la ultima semana de campaña electoral se bloqueará cualquier tipo de anunció que haga alusión a asuntos políticos, electorales y sociales del país. Todo el contenido generado por Inteligencia Artificial se deberá etiquetar como tal, de manera que los usuarios no tengan dificultad en identificar estos contenidos. En la parte superior del feed en Facebook e Instagram se mostrará información electoral local y estatal. Además, en los resultados de busqueda se priorizan los sitios web de gobiernos estatales. Por otro lado, se enviarán alertas de votación, que se coordinarán con los funcionarios electorales estatales y locales. En 2016, se detectó que varias cuentas falsas vinculadas a una organización rusa llamada “Internet Research Agency” lanzaron anuncios falsos en los que se invirtieron alrededor de UDS100.000 con el objetivo de influir en las elecciones estadounidenses.