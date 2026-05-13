La cotizacióndel Quetzal guatemalteco este miércoles 13 de mayo en Estados Unidos es de 7.62 USD. Dicho costo presenta una variación del 2.17% en comparación con la jornada anterior. En el mercado, la cotización del quetzal guatemalteco mostró una variación del 2.12% en la última semana y del 1.63% en el último año, lo que indica un movimiento reciente más marcado que la tendencia anual. ¿Desconfianza? | S&P cambia a negativa la perspectiva de la calificación de México La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 24.07%, refleja un comportamiento inestable y con muchas variaciones, comparado con la volatilidad anual del 19.77%. La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento notable en su valor en relación con las divisas extranjeras. Este crecimiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda local. Sin embargo, la estabilidad económica y los factores externos pueden influir en esta tendencia a largo plazo. Es crucial monitorear el desempeño del Quetzal para anticipar posibles cambios en su valor. ¿Desconfianza? | S&P cambia a negativa la perspectiva de la calificación de México Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para cambiar Quetzal guatemalteco a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. El sector asegurador despega 10.7%: pensiones y autos lideran la mayor expansión del año