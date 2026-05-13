En la apertura de mercados de este miércoles, 13 de mayo de 2026 en Estados Unidos, de la Libra esterlina mantiene una cotización de 0.74 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.07%. En la última semana, la Libra esterlina avanzó 16.26%, pero en el último año cayó 28.33%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa. ¿Desconfianza? | S&P cambia a negativa la perspectiva de la calificación de México La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, que se sitúa en 6.5458%, es mayor que la volatilidad anual de 6.2996%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización de la Libra esterlina ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato 1 se sitúa en 2. Durante los últimos dos días, este aumento ha sido constante, lo que refleja una mejora en su valor en el mercado. El dato de 1 indica que la moneda ha ganado terreno frente a otras divisas, resaltando la confianza del mercado en la economía del Reino Unido. Este patrón sugiere que los inversores están reaccionando favorablemente a las últimas noticias económicas. ¿Desconfianza? | S&P cambia a negativa la perspectiva de la calificación de México Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Los ciudadanos que necesiten convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. El sector asegurador despega 10.7%: pensiones y autos lideran la mayor expansión del año para finalizar, compara tipos de cambio y comisiones entre bancos y cajeros, evita casas de cambio en aeropuertos, usa tarjetas sin comisión por transacciones en el extranjero, rechaza la conversión dinámica y lleva algo de efectivo para gastos menores.