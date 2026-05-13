La cotizacióndel Euro este miércoles 13 de mayo en Estados Unidos es de 0.85 USD. Dicho costo presenta una variación del 0.49% en comparación con la jornada anterior. La cotización del Euro registró una variación semanal de 22.32% y una variación anual de -90.60%, reflejando un repunte reciente frente a una fuerte caída en los últimos doce meses. ¿Desconfianza? | S&P cambia a negativa la perspectiva de la calificación de México La volatilidad económica del Euro en la última semana es del 4.26%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 6.41%. Hoy, la cotización del Euro presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esta alza continúa marcando un crecimiento respecto a los días anteriores, donde la estabilidad había predominado. En comparación con las jornadas pasadas, esto sugiere una recuperación y un interés creciente en la moneda europea. Este aumento en la cotización podría estar impulsado por factores económicos favorables en la Eurozona. ¿Desconfianza? | S&P cambia a negativa la perspectiva de la calificación de México Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Las personas que necesiten convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. El sector asegurador despega 10.7%: pensiones y autos lideran la mayor expansión del año para finalizar, compara tipos de cambio y comisiones entre bancos y cajeros, evita casas de cambio en aeropuertos, usa tarjetas sin comisión por transacciones en el extranjero, rechaza la conversión dinámica y lleva algo de efectivo para gastos menores.