Mantener la Green Card en Estados Unidos implica no solo haber adquirido el estatus de residente permanente, sino también de cumplir con un conjunto de obligaciones legales y de conducta que aseguran la validez de dicho derecho.

La falta de cumplimiento puede resultar en sanciones, pérdida de beneficios e incluso en la revocación de la residencia.

Atención a inmigrantes: se prohibirá la Green Card a quienes no satisfagan estas exigencias.

De acuerdo con las disposiciones establecidas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, todos los residentes permanentes deben cumplir determinadas obligaciones para mantener su estatus legal. Las obligaciones son las siguientes:

Obedecer las leyes de Estados Unidos

Presentar declaraciones de impuestos sobre la renta

Informar los ingresos al Servicio de Impuestos Internos (IRS)

Apoyar la forma democrática del gobierno

Registrarse en el Servicio Selectivo (solo para hombres entre 18 y 25 años)

Estados Unidos prohibirá la Green Card a todos los inmigrantes que no cumplan ciertas obligaciones. Fuente: Archivo.

¿Qué ventajas poseen todos los inmigrantes que cuentan con Green Card?

Los inmigrantes que logran obtener la Green Card en Estados Unidos disfrutan de una serie de beneficios que les facilitan una vida más estable y segura en el país. Entre los más relevantes se destacan: