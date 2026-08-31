El proceso de emisión de un nuevo pasaporte en Estados Unidis está fuertemente vinculado a la gestión del documento anterior. En la gran mayoría de los casos, el Departamento de Estado requiere la devolución del pasaporte vigente o caducado como parte del procedimiento, ya que este actúa como prueba de identidad y ciudadanía.

Adicionalmente, la entrega del documento anterior previene que queden en circulación pasaportes duplicados que podrían ser utilizados de manera indebida. Por esta razón, entender cuándo y por qué se debe devolver un pasaporte es un paso fundamental para asegurar la validez del nuevo y mantener en orden la documentación oficial de viaje.

¿Cuándo y por qué es necesario devolver el pasaporte en Estados Unidos?

Al solicitar un nuevo pasaporte en Estados Unidos, en determinadas circunstancias es necesario devolver el documento anterior para que el Departamento de Estado lo invalide y lo utilice como respaldo en el trámite. Esta situación se presenta principalmente en estos procesos:

Renovación por correo (Formulario DS-82): el solicitante está obligado a remitir el pasaporte vigente junto a la solicitud. Esta normativa se aplica si el documento fue emitido en los últimos 15 años, cuando la persona contaba con 16 años o más y se encuentra en condiciones adecuadas.

Reemplazo por pasaporte dañado: si el documento presenta deterioro, deberá ser entregado para que el Departamento de Estado lo invalide y lo reemplace.

Cambio de datos (por ejemplo, nombre tras matrimonio o divorcio): cuando sea necesario actualizar información personal en un pasaporte aún vigente, se debe presentar el original.

Al solicitar un nuevo pasaporte en Estados Unidos, en determinadas circunstancias es imperativo devolver el documento anterior para que el Departamento de Estado lo invalide y lo utilice como respaldo en el trámite. Imagen ilustrativa ChatGPT

¿Cómo llevar realizar la renovación del pasaporte a través del servicio postal?

Si se cumplen los requisitos establecidos por el Departamento de Estado para la renovación del pasaporte por medio del correo, los solicitantes deben completar este procedimiento que resulta más ágil y accesible: