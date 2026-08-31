El Servicio de Impuestos Internos (IRS) informó a todos los contribuyentes mediante una comunicación oficial sobre las penalizaciones que se aplican en caso de incumplimiento de las obligaciones tributarias en el plazo estipulado.

Conforme a la agencia recaudadora, existe una sanción que se activa automáticamente cuando no se realiza el pago de un impuesto pendiente tras la recepción de la primera notificación de deuda.

Dicha sanción implica la reclamación legal sobre todos los bienes del contribuyente, sean presentes o futuros, abarcando su salario, vivienda, vehículo y cuentas financieras.

Qué acciones debo emprender al recibir una sanción por parte del IRS

De acuerdo con lo indicado por el organismo, al recibir un Aviso de Gravamen por el Impuesto Federal, el contribuyente debe abonar de inmediato la totalidad de la cantidad debida.

“El Aviso de Gravamen por el Impuesto Federal, refleja únicamente su saldo tasado hasta la fecha del aviso. No presenta el saldo pendiente para liquidar la deuda, ni incluye nuestros cargos por la presentación y liberación del gravamen”, aclara la agencia.

Para conocer la cantidad exacta que se debe abonar a fin de liberarse del gravamen, será necesario comunicarse al número indicado en su aviso.

En caso de no establecer contacto con el organismo de manera inmediata, podría imponerse un embargo, que consiste en llevar a cabo la incautación legal de los bienes de un contribuyente con el propósito de saldar su deuda tributaria.

Razones por las cuales el IRS podría eximir a un contribuyente de esta sanción

La liberación del gravamen por el impuesto federal implica que las autoridades han removido el gravamen sobre su deuda mediante la presentación de un Certificado de Liberación del Gravamen por el Impuesto Federal ante las entidades competentes. Según lo que establece el IRS, esta disposición puede ser revocada.

La deuda se considera completamente saldada. El reconocimiento de la deuda está respaldado por una fianza. Se han cumplido las condiciones estipuladas para el pago de un Ofrecimiento de Transacción que el IRS ha aprobado. Además, el período de recaudación ha concluido, lo que permite que la liberación se efectúe de manera automática.