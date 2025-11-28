Estados Unidos anunció una medida oficial que permitirá retener pasaportes gestionados bajo determinados procedimientos. La decisión busca reforzar los controles y asegurar que la emisión de documentos cumpla con los estándares federales.

La normativa alcanza a solicitantes cuyos trámites presenten inconsistencias o hayan sido procesados bajo modalidades que ahora están sujetas a verificación adicional por parte de las autoridades.

¿Por qué Estados Unidos retendrá todos los pasaportes tramitados de esta forma?

La ley federal autoriza al Departamento de Estado a cancelar o retener un pasaporte cuando se detectan errores, irregularidades o indicios de fraude en la solicitud. Esta facultad también incluye el Informe Consular de Nacimiento en el Extranjero , documento utilizado para acreditar la ciudadanía de quienes nacen fuera del país.

Cuándo puede intervenir el Gobierno

Si el pasaporte fue obtenido de manera errónea, ilegal o fraudulenta.

Si hubo fallas administrativas durante el proceso.

Si el trámite se realizó con datos incorrectos o engañosos.

La ley federal autoriza al Departamento de Estado a cancelar o retener un pasaporte cuando se detectan errores, irregularidades o indicios de fraude. Foto: Archivo.

¿Qué pasa con la ciudadanía y qué derechos tiene el titular?

La cancelación o retención afecta únicamente al documento, no a la ciudadanía. El estatus legal del titular permanece intacto, incluso si el pasaporte queda temporalmente fuera de circulación.

Derechos del afectado