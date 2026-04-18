El Department of Public Safety (DPS) de Texas advierte a sus conductores sobre los riesgos de no renovar la licencia de conducir dentro del tiempo establecido por el organismo estatal. El DPS cuenta con una guía clara sobre cómo atravesar el proceso, y abre la posibilidad de realizar el trámite en línea a través el servicio TxT. Este método digital requiere la previa aprobación del examen práctico de conducción. Quienes no renueven su licencia antes de su fecha de vencimiento, podrían enfrentar graves consecuencias como sanciones económicas o incluso, quedar inhabilitados de conducir por un tiempo indeterminado. En el Estado de Texas, el DPS solicita a sus conductores que renueven sus licencias de conducir cada 8 años. Esto quiere decir que quienes la tramitaron o renovaron entre el 2018 y el 2020 ya están en fecha para volver a hacerlo. Los conductores de entre 79 y 84 años deben renovar su licencia en persona cada 6 años mientras que los mayores de 85 años deben renovarla en persona cada 2 años. El DPS establece que el carnet se podrá renovar hasta 2 años antes y hasta 2 años después del vencimiento de la licencia. También se debe recurrir a una actualización si hay cambios en datos como el nombre o el domicilio, o si no se cumplen los requisitos necesarios para una renovación automática. En el caso de que la licencia haya sido suspendida o revocada, esta no se podrá renovar hasta que se regularice la situación ante el DPS de Texas. El DPS habilita 4 formas de renovar la licencia de conducir: Para el trámite se debe presentar un documento que acredite identidad y estatus legal, en el caso de los inmigrantes. También, número de Seguro Social, Comprobante de Residencia en Texas y la licencia actual. Adicionalmente, el organismo puede solicitar un examen de visión y una nueva foto o verificación de datos. Por otro lado, el trámite online solamente se encuentra disponible para aquellos que cumplan con los requisitos de Edad, Tipo de licencia e historial. En Texas, el DPS no establece ningún “periodo de gracia”, por lo que manejar con la licencia vencida puede llevarte a recibir sanciones severas como multas económicas de más de 200 dólares y hasta problemas legales serios. En el caso de que esté vencida por menos de dos años, se podrá renovar de forma normal, pero si ya cumple con este periodo, se deberá hacer el trámite desde cero y rendir todos los exámenes nuevamente. Adicionalmente, también pueden aplicarse tarifas extra.