En Estados Unidos, el incumplimiento de obligaciones fiscales tiene un límite claro. Cuando el proceso llega a su etapa final, ignorar una notificación puede habilitar acciones directas sobre el dinero y los bienes del contribuyente. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) envía el Aviso Final de Intención de Embargo, un documento que detalla las deudas fiscales pendientes y marca el último paso antes del cobro forzoso. Este aviso incluye: Desde la recepción del aviso, el contribuyente tiene 30 días para: Si no se actúa dentro del plazo establecido de 30 días: