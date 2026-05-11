Recibir una herencia puede parecer un trámite simple, pero en Estados Unidos el proceso tiene pasos clave que no se pueden pasar por alto. Un detalle administrativo que muchos subestiman puede terminar activando controles y medidas que impactan directamente en los bienes heredados. Cuando una persona fallece, las deudas fiscales del fallecido deben pagarse antes de repartir el patrimonio. Su patrimonio (estate) incluye: Antes de recibir los bienes, es obligatorio: Si no se regulariza la situación: