El Internal Revenue Service (IRS) aplicó diversas multas durante la emergencia por COVID-19 y en 2026, anunció que dará devoluciones tras un fallo judicial histórico que modificó la interpretación de los plazos fiscales. Según el fallo, las leyes de emergencia sanitaria extendieron de forma automática los plazos de cumplimiento tributario para multas aplicadas entre enero del 2020 y julio de 2023. Podrían acceder quienes hayan pagado multas o intereses por presentar tarde declaraciones, pagar impuestos fuera de término o incumplir pagos estimados obligatorios durante el período de emergencia federal. La medida podría alcanzar tanto a personas físicas como a empresas, fideicomisos y otras entidades afectadas por sanciones tributarias. Especialistas tributarios sostienen que también podrían reclamarse intereses cobrados sobre deudas impositivas originadas durante esos años. Sin embargo, distintos expertos remarcan que cada caso debe analizarse individualmente porque algunas penalidades internacionales o vinculadas a formularios especiales podrían quedar fuera del alcance del fallo. El tribunal sostuvo que la declaración federal de desastre por COVID-19 prorrogó automáticamente numerosos vencimientos tributarios hasta el 10 de julio de 2023. Bajo esa interpretación, el nuevo plazo efectivo para múltiples obligaciones era el 11 de julio de 2023. Por ese motivo, la mayoría de los contribuyentes tendrá tiempo hasta el 10 de julio de 2026 para presentar reclamos de devolución o reducción de penalidades. Expertos advierten que, si no se presenta antes de esa fecha, podría perderse definitivamente el derecho al reembolso aunque la Justicia falle a favor de los contribuyentes más adelante. El trámite debe realizarse mediante el Formulario 843 del IRS (“Claim for Refund and Request for Abatement”). El formulario no puede enviarse online y debe presentarse físicamente por correo ante el IRS. La Oficina del Defensor del Contribuyente recomienda escribir en la parte superior del documento la frase “Protective Refund Claim Pursuant to Kwong Case” o una similar para preservar el derecho al reclamo mientras continúa la disputa judicial. Además, en la mayoría de los casos se debe presentar un Formulario 843 separado por cada año fiscal y cada tipo de impuesto reclamado.