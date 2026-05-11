El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos detalla en su sitio web oficial cuáles pueden ser las consecuencias de adeudar impuestos y no presentar la declaración en tiempo y forma, de acuerdo con las fechas establecidas por la temporada fiscal. Quienes no solicitaron prórrogas ni presentaron este documento clave antes del 15 de abril, se enfrentarán a multas acordes a la cantidad de dinero adeudada. Aquí te explicamos cómo se realiza el cálculo. De acuerdo con lo indicado por el organismo, esta sanción se aplica tanto a personas físicas como a empresas que no presenten formularios como La temporada fiscal finalizó a mediados de abril y se instruyó a quienes necesitaban de más tiempo para presentar el enviar una prórroga, que otorgaba un plazo adicional para el trámite y no para pagar los impuestos. La sanción equivale al 5% del impuesto adeudado que se acumula por cada mes que se tardó en presentar la declaración, con un tope máximo del 25%. Al total se le resta cualquier impuesto pagado a tiempo. En caso de presentar con más de 60 días de atraso, la sanción se aplica bajo montos específicos señalados por el organismo. “Podríamos eliminar o reducir algunas sanciones si actuaste de buena fe y puedes demostrar una causa razonable de por qué no pudiste cumplir con tus obligaciones fiscales”, se indica.