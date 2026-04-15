El Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (DMV) implementó un cambio clave en los requisitos para registrar vehículos que impacta directamente a miles de conductores. La nueva normativa establece condiciones más estrictas para validar la identidad de los solicitantes, lo que redefine quiénes podrán completar el trámite de matrícula y registro. La decisión fue adoptada por el DMV y ya comenzó a aplicarse en 2026 para ciertos procesos. La medida introduce un control más riguroso sobre los documentos presentados, lo que deja fuera a quienes no cumplan con las nuevas exigencias oficiales. El DMV de Texas dispuso que todos los conductores deberán presentar un documento de identidad válido, vigente y verificable para realizar trámites de registro vehicular. Esto incluye tanto registros iniciales como, en el futuro, renovaciones. Entre los documentos aceptados se encuentran licencias de conducir emitidas en Estados Unidos, pasaportes vigentes, identificaciones militares y documentos oficiales emitidos por autoridades federales. La normativa elimina la posibilidad de usar identificaciones vencidas, que anteriormente podían aceptarse bajo ciertas condiciones. Además, desde el 5 de marzo de 2026, quienes realicen el registro inicial deberán demostrar identidad e incluso estatus legal en el país mediante documentación específica. La medida impacta directamente en quienes no cuenten con un documento válido y actualizado al momento de realizar el trámite. En estos casos, las autoridades no procesarán ni el registro ni la renovación de la matrícula del vehículo. En particular, quedan excluidos los conductores que presenten documentos vencidos o que no cumplan con los criterios exigidos por el TxDMV. También se ven afectados quienes no puedan acreditar su identidad con alguno de los documentos autorizados, lo que puede impedirles circular legalmente con su vehículo. Aunque la exigencia para renovaciones completas se aplicará de forma general a partir de 2027, ya existen restricciones para ciertos trámites y verificaciones actuales.