En Nueva York se está impulsando una ley estatal que obligaría a apagar todas las luces de la calle a partir de determinado horario con la principal meta de reducir la contaminación lumínica en la ciudad y disminuir el consumo energético. La conocida como Ley de Protección de Cielos Oscuros se propone redefinir la vida nocturna de Nueva York y sus alrededores por los próximos dos años como mínimo, estableciendo normas estrictas respecto a la iluminación pública y privada. La medida impulsada por Nueva York busca limitar el uso de luces artificiales durante la noche para reducir la iluminación innecesaria en edificios o exteriores. Para ello se dispondrán horarios determinados para apagar las luces exteriores que no sean esenciales y se regulará la iluminación para que no sea tan invasiva. Se priorizarán sistemas eficientes y direccionados que eviten la dispersión de la luz artificial hacia el cielo. Esta iniciativa contempla la adaptación progresiva de ciertas infraestructuras, ya que apunta a disminuir el brillo artificial nocturno, reducir el consumo energético y proteger el ambiente. Aunque la Ley de Protección de los Cielos Oscuros apunta a reducir de forma significativa la iluminación nocturna, no implica un apagón total de la ciudad. El proyecto contempla una serie de excepciones para garantizar el funcionamiento normal de servicios esenciales y la seguridad pública. Quedan excluidas del esquema iluminación que se relacionen con seguridad pública como calles, rutas o espacios de circulación, sistemas necesarios para el funcionamiento de hospitales, aeropuertos y servicios de emergencia y aquellas que se utilizan para la señalización vial. Además, también podrían contemplarse excepciones para determinadas actividades comerciales o eventos específicos, siempre que cumplan con criterios de uso responsable de la luz. Uno de los principales fundamentos de la Ley de Protección de los Cielos Oscuros es su impacto biológico tanto en los ecosistemas como en la salud humana. La contaminación lumínica altera los ritmos naturales que regulan la vida en el planeta, especialmente durante la noche. En el caso de la fauna, la luz artificial afecta de manera directa a las aves migratorias, que utilizan las estrellas y la oscuridad como guía. El exceso de iluminación urbana puede desorientarlas, provocar colisiones con edificios y alterar sus rutas migratorias. También impacta en otras especies nocturnas, modificando sus patrones de alimentación, reproducción y descanso. En los humanos, la exposición constante a luz artificial durante la noche puede interferir con el ritmo circadiano, el sistema biológico que regula el sueño. Actualmente, la Ley de Protección de los Cielos Oscuros no está en vigor: se trata de un proyecto legislativo en discusión dentro del estado de Nueva York. La iniciativa fue presentada en Albany, sede del poder legislativo estatal, y está siendo analizada por los legisladores antes de una posible aprobación.