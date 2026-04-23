Nueva York vuelve a mover el tablero con una medida que apunta directo a uno de los mayores problemas del momento: el costo de vivir en la ciudad. En medio de una fuerte suba de gastos inmobiliarios, el alcalde Zohran Mamdani lanzó un plan que podría cambiar el mercado y beneficiar a miles de propietarios. El nuevo esquema de seguros de vivienda en Nueva York ya genera expectativa por su alcance. El proyecto busca crear un sistema con respaldo público que permita reducir el valor de las pólizas en edificios con alquiler regulado o vivienda accesible. El objetivo es frenar el impacto de las subas que vienen golpeando a propietarios desde hace años. Según datos recientes, los costos de asegurar propiedades aumentaron más del 100% en apenas cuatro años, lo que encendió alarmas en todo el sector. La iniciativa apunta a intervenir en ese punto crítico. Con una estructura impulsada desde el gobierno local, se espera lograr primas más bajas y mayor estabilidad en el mercado. Incluso, estimaciones iniciales señalan que las pólizas podrían reducirse entre un 20% y un 30%. El plan no será inmediato, sino progresivo. En una primera etapa, alcanzaría a unas 20.000 viviendas a partir de 2027, pero la meta es mucho más ambiciosa: llegar a 100.000 propiedades aseguradas en Nueva York hacia 2030. El foco está puesto en edificios con alquiler estabilizado, un segmento clave para sostener la vivienda accesible en la ciudad. La lógica es simple: si bajan los costos estructurales de los propietarios, se reduce la presión sobre los alquileres y se protege a los inquilinos. Además, el programa podría generar un impacto indirecto en las cuentas públicas, ya que el aumento de seguros también influye en subsidios y políticas habitacionales.