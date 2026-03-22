Una regla poco conocida en Estados Unidos cambia por completo la experiencia de viaje para miles de familias: no todos los pasajeros están obligados a presentar identificación para volar dentro del país. Mientras que los adultos deben cumplir estrictamente con los requisitos del sistema Real ID, la normativa oficial contempla una excepción clave que beneficia a los menores de edad. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) establece que todos los menores de 18 años pueden abordar vuelos domésticos sin presentar documentos de identidad. Esto significa que, en los controles de seguridad aeroportuaria, los niños y adolescentes no están obligados a mostrar: Sin embargo, la agencia recomienda consultar con la aerolínea, ya que algunas compañías pueden solicitar documentación adicional según el caso. Según la normativa vigente, este beneficio alcanza a todos los menores de edad. En 2026, incluye a quienes tengan entre 0 y 17 años: Todos ellos pueden volar dentro de Estados Unidos sin necesidad de identificación durante el control de seguridad. Aunque la regla general elimina la obligación de presentar documentos, hay situaciones especiales. Por ejemplo, en el programa TSA PreCheck: A diferencia de los menores, los pasajeros de 18 años o más deben cumplir con las normas del sistema Real ID. Entre los documentos aceptados por la Administración de Seguridad en el Transporte se encuentran: Desde mayo de 2025, las licencias que no cumplen con Real ID ya no son válidas para vuelos internos. La Administración de Seguridad en el Transporte también prevé un escenario alternativo para adultos sin documentos. A través del sistema ConfirmID: Si no se logra confirmar la identidad, el pasajero no podrá abordar.