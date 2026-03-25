El pasado 7 de mayo los aeropuertos de todo el país ajustaron sus políticas en cuanto a los documentos que se exigen a quienes desean abordar vuelos nacionales para el cumplimiento de la ley federal Real ID. En esa línea, en febrero de este año, Estados Unidos comenzó a exigir el pago de una tarifa adicional por realizar un control alternativo de identidad a quienes no puedan presentar una identificación aceptable. En caso de no poder validar este dato mediante documentación o a través del nuevo TSA ConfirmID, se prohibirá abordar la aeronave. “El TSA ConfirmID es un proceso modernizado para los viajeros que no pueden presentar la documentación aceptable requerida para que su identidad sea verificada en el control de la TSA”, indica la agencia gubernamental. Quienes opten por esta alternativa para cumplir con los lineamientos de la ley federal Real ID, deberán pagar 45 dólares -recomendablemente antes de llegar al control de seguridad- y luego proporcionar al oficial En general este proceso durará entre 10 y 15 minutos y será obligatorio cuando no se disponga de los papeles adecuados. Quienes no usen TSA ConfirmID ni presenten un documento aceptable pueden perder su vuelo por no cumplir con los requisitos exigidos por la ley. “El fraude u otra actividad delictiva relacionada con este proceso será procesado bajo sanciones federales”, se advierte. De acuerdo con la lista publicada por TSA, sujeta a modificaciones, se aceptan con hasta dos años de vencimiento cualquiera de estas identificaciones También pueden presentarse identificaciones digitales, como Apple ID, Clear ID o Google Pass ID.