Desde el 7 de mayo de este año, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) exige en todos los aeropuertos la presentación de una credencial que cumpla con los estándares Real ID, siendo las licencias de conducir y las tarjetas identificatorias las alternativas más comunes.

Cumplir con esta regla es obligatorio al momento de abordar vuelos nacionales, pues para los internacionales naturalmente se presentan otros documentos que también se encuentran contemplados dentro de la nueva regulación en vigencia.

En ese sentido, TSA clarifica a todos los viajeros en su sitio web oficial la importancia de separar aquellas que habilitan un vuelo nacional de las que permiten viajar fuera del país, pues de presentar en el segundo caso una credencial de la primera categoría, será rechazada por las autoridades.

Estados Unidos prohibirá entrar o salir del país a quienes presenten este documento

Si bien las licencias de conducir Real ID se encuentran entre las aceptadas para identificarse a nivel nacional, TSA especifica que estas credenciales no pueden utilizarse ni para ingresar o salir de Estados Unidos , ya sea mediante la visita de países fronterizos o como identificación en vuelos internacionales. Tampoco serán aceptadas para viajar en crucero.

En estos casos siempre se deberá contar con un pasaporte válido u otro documento aceptado por las autoridades en función del destino que se desea visitar.

La Real ID no puede utilizarse para viajes internacionales. Fuente: archivo.

Información esencial sobre el pasaporte para quienes deseen viajar fuera de Estados Unidos

Si bien Estados Unidos emite dos tipos de pasaporte, la libreta y la tarjeta pasaporte, al momento de realizar vuelos internacionales tan sólo se aceptará la presentación de la libreta.

La tarjeta pasaporte cuenta con la misma validez y será válida como identificación para viajes nacionales o como documento aceptable al momento de cruzar la frontera por tierra o por mar.