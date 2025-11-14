El Aeropuerto Internacional de Dallas Fort Worth (DFW) en Texas, uno de los principales del país, firmó un acuerdo con American Airlines para ampliar el proyecto de la nueva terminal que tendrá la estación aérea.

La inversión estimada para esta iniciativa ahora aumentó a 4,000 millones de dólares, en respuesta al gran número de instalaciones que se añadieron en al plan inicial.

Amplían uno de los aeropuertos más importantes del país: cómo será el proyecto

DFW y American Airlines aceleran y amplían el alcance de la Terminal F. Ahora tendrá el doble de puertas de embarque, nuevas comodidades para los pasajeros y un edificio destinado al proceso de check-in.

Dallas Fort Worth International Airport (DFW). Fuente: archivo.

Con esta decisión se ampliará la capacidad para aviones de fuselaje ancho y para realizar vuelos internacionales.

Además, el plan busca mejorar la accesibilidad tanto desde otras terminales y para los autos que circulen e incrementará el número de locales gastronómicos disponibles para los pasajeros. También se incrementarán las tiendas comerciales y espacios de arte ofrecidos.

Cuándo estará listo el aeropuerto renovado

En el comunicado oficial se especifica que la fase original planteada de la nueva Terminal D estará operativa para 2027 y las nuevas incorporaciones tendrán fechas futuras de inauguración.