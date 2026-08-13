La legislación federal de Estados Unidos contempla severas sanciones para quienes conscientemente mutilen, dañen, profanen físicamente, quemen, tiren al suelo o pisen cualquier bandera de Estados Unidos.

De acuerdo con la norma establecida en el 18 U.S. Code § 700, quien incurra deliberadamente en alguna de estas conductas puede recibir una multa, una pena de prisión de hasta un año o ambas sanciones.

El texto no limita la disposición a una nacionalidad específica, sino que refiere a cualquier persona que realice dichas acciones, por lo que conocer esta norma antes de pisar territorio estadounidense resulta fundamental.

Cuáles son las acciones que pueden generar una sanción

Según lo especifica el apartado (a) de la norma, algunas de las conductas penalizadas son

Cortar o romper una bandera de Estados Unidos

Dañarla o desfigurarla físicamente

Profanarla físicamente

Prenderla fuego

Mantenerla sobre el piso o el suelo

Pisarla

Las acciones antes mencionadas sobre la bandera podrán tener severas consecuencias.

Para que las acciones sean penalizadas deben realizarse con conocimiento. Es decir, romper por accidente una bandera no tendrá consecuencias legales.

En caso de que la bandera esté vieja o sucia, puede desecharse sin inconvenientes.

Qué considera la ley como bandera de Estados Unidos

A efectos de la penalización, cualquier bandera estadounidense o parte de ella que esté fabricada de cualquier material, independientemente de su tamaño.

Por lo tanto, la normativa no se limita ni a un tipo de material ni a una medida específica, sino que abarca toda bandera que tenga una forma comúnmente utilizada para exhibición.