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Cambiar la oficina por una isla griega, con casa gratis y jornadas de apenas cinco horas dedicadas a cuidar gatos. No es una fantasía: es la propuesta real de un santuario felino en la isla de Syros, en el corazón de las Cícladas, que busca voluntarios de todo el mundo para sumarse a su tarea de rescate.
Buscan voluntarios para vivir gratis en una isla de Grecia y solo deben cuidar gatos
La organización de bienestar animal Syros Cats, activa desde la década de 1990 y considerada pionera del movimiento de protección felina de la isla, ofrece a sus voluntarios de largo plazo alojamiento gratuito, desayuno y servicios (electricidad y WiFi) incluidos. Cada participante recibe una habitación privada dentro de una casa compartida con otros voluntarios.
A cambio, se pide una dedicación de cinco horas por día, cinco días a la semana, para cuidar a los gatos rescatados y callejeros. Las tareas incluyen:
- Alimentar a los animales
- Limpiar refugios y jaulas
- Socializar a los gatitos y a los gatos más tímidos para prepararlos para su adopción
- Colaborar con cuidados médicos básicos
- Apoyar los programas de esterilización
Qué requisitos deben cumplir los interesados
El programa está dirigido a personas “en forma, maduras, saludables e independientes”, según describe la propia organización. Pueden postularse individuos o parejas, con un compromiso mínimo de un mes de estadía.
Los principales requisitos y condiciones son:
- Edad: se buscan personas mayores de 25 años. Los menores de esa edad rara vez son aceptados.
- Perfil: hay que ser confiable, autosuficiente y puntual.
- Nómades digitales: son bienvenidos, siempre que puedan organizar su trabajo en torno a los turnos fijos del voluntariado.
- Restricciones: no se admiten niños ni mascotas propias.
- Gastos a cargo del voluntario: el viaje hasta Syros, los almuerzos y cenas (el desayuno sí está incluido) y los gastos personales corren por cuenta de cada participante.