La nueva disposición afecta a todos los menores de 18 años que se encuentren inscriptos en Medicaid y en CHIP, y fue emitida por los Centros de Servicios de Medicar y Medicaid (CMS).

Durante la semana del 10 de agosto 2026, la administración de Donald Trump anunció una nueva normativa impulsada durante meses que afecta de forma directa al uso de fondos federales para el programa Medicaid y el Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP), particularmente el que estaba destinado a financiar tratamientos de transición de género para menores de edad.

Lo anunció el propio Presidente a través de sus redes sociales, calificando a este tipo de procesos como “prácticas bárbaras” que producen daños irreversibles. La decisión fue respaldada por varias investigaciones.

El Gobierno prohíbe usar dinero de los impuestos para tratamientos de identidad de género en menores: ¿Qué dice la norma?

La nueva disposición afecta a todos los menores de 18 años que se encuentren inscriptos en Medicaid y en CHIP, y fue emitida por los Centros de Servicios de Medicar y Medicaid (CMS).

No se restringirá la cobertura y el acceso a servicios de salud mental , y se considera un margen de seis meses para desligarse de los pacientes que ya se están atravesando terapias hormonales.

Esta medida forma parte de la campaña electoral de Donald Trump, ya que el presidente busca convertirla en un tema central rumbo a las elecciones de medio término en noviembre.

Esta medida forma parte de la campaña electoral de Donald Trump, ya que el presidente busca convertirla en un tema central rumbo a las elecciones de medio término en noviembre. Chat GPT

¿Qué argumento respalda la decisión administrativa de Donald Trump?

La decisión habría sido tomada apoyándose en investigaciones nacionales e internacionales que coordinó el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). Según el administrador de los CMS, el Dr. Mehmet Oz, algunos de los tratamientos como los bloqueadores de pubertad y las terapias hormonales conllevan riesgos de infertilidad y afectarían a la densidad ósea.

Por otro lado, otras organizaciones como la Academia Estadounidense de Pediatría, aseguran que este tipo de tratamientos casi no se ejecuta en menores, presentando una tasa de 3,44 cada 100.000 jóvenes asegurados. Adicionalmente, se destaca la importancia de la atención integral interdisciplinaria para combatir la disforia de género.

¿Qué pasará con estos tratamientos a partir octubre?

Según la nueva disposición, que entrará en vigencia a partir del 13 de octubre de 2026, los estados que no promulguen estas restricciones locales deberán asumir la totalidad de los costos con presupuestos propios .

Entre 2019 y 2023, el Gobierno Federal habría aportado aproximadamente 100 millones de dólares en tratamientos de transición de género para menores.