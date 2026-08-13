La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) dispone en su página web oficial la lista completa de objetos permitidos y prohibidos.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) dispone en su página web oficial la lista completa de objetos permitidos y prohibidos para abordar el avión y todos los viajeros deben consultarla en caso de nuevas actualizaciones.

En la sección “What can I bring?” se incluyen todo tipo de objetos: los permitidos sin restricciones, los prohibidos, y los que se pueden llevar siguiendo determinadas condiciones.

Aeropuertos de Atlanta, Dallas, Nueva York y Nueva Jersey prohíben el ingreso al avión: ¿Qué objeto no se puede subir?

Entre los objetos que no se pueden incluir en el equipaje facturado se encuentra un producto de belleza ampliamente utilizado por muchas personas. Se trata de la rizadora de butano, herramientas inalámbricas que usan pequeños cartuchos de gas descartables para poder calentar la barra sin enchufarlo a la electricidad.

Aunque hoy día las más comunes son las eléctricas, hubo una época en la que este producto era muy utilizado por su practicidad , debido a que permitía su uso independientemente de si había una conexión eléctrica.

Esta herramienta solo está permitida dentro del bolso de mano, y debe estar cubierta con una tapa de seguridad bien ajustada para que el dispositivo esté protegido contra la activación accidental. Sus recargas no se permiten ni en el equipaje facturado ni en el de mano.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) dispone en su página web oficial la lista completa de objetos permitidos y prohibidos. Shutterstock y ChatGPT

¿Qué sucede si llevo este producto tecnológico en el equipaje?

La decisión final de si un artículo puede llevarse en el equipaje tanto facturado como de mano es del agente de la TSA . En el caso de que decidan que no puede abordar el avión con estos artefactos, deben dejarlos para no perder el vuelo.

Por ello se recomienda revisar la lista de objetos permitidos antes de viajar para evitar demoras e inconvenientes a la hora de atravesar los controles de seguridad.



