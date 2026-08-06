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El Formulario I-736 permite a ciudadanos de un grupo específico de países ingresar sin visa a Guam y a las Islas Marianas del Norte (CNMI), territorios de Estados Unidos en el Pacífico. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) administra este mecanismo, conocido como Programa de Exención de Visa Guam-CNMI.
El beneficio no aplica a todo el territorio estadounidense ni a cualquier nacionalidad. Está reservado a un listado cerrado de países elegibles y permite una estadía máxima de 45 días, sin posibilidad de extensión ni cambio de estatus migratorio.
¿Quiénes pueden usar el Formulario I-736 para entrar sin visa?
El Formulario I-736, denominado oficialmente Guam-CNMI Visa Waiver Information Form, debe completarlo todo visitante no inmigrante que no posea una visa de turista y sea ciudadano de un país habilitado. El trámite puede realizarse en papel o en su versión electrónica, disponible en el sitio oficial de CBP.
Además del formulario, el viajero debe presentar un pasaporte válido y legible por máquina y contar con el Registro de Llegada/Salida I-94 completo. No haber violado previamente los términos de una admisión anterior es otro requisito excluyente.
Países y territorios elegibles para el programa:
- Australia
- Brunéi
- Hong Kong
- Japón
- Malasia
- Nauru
- Nueva Zelanda
- Papúa Nueva Guinea
- Corea del Sur
- Singapur
- Taiwán
- Reino Unido
Los ciudadanos de China continental y de la Federación Rusa también pueden acceder al beneficio, aunque con condiciones adicionales establecidas por CBP.
¿Qué pasa si se incumplen las condiciones de la exención?
La entrada bajo este programa tiene un límite estricto de 45 días y no habilita al viajero a solicitar una extensión de estadía, un ajuste de estatus ni un cambio de categoría migratoria. Tampoco permite continuar el viaje hacia otra parte de Estados Unidos.
Quien incumpla estas condiciones queda sujeto a remoción de Guam o de la CNMI. Por eso, CBP recomienda completar el formulario con exactitud y conservarlo firmado durante todo el ingreso al territorio.