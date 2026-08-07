Estados Unidos tiene varios programas que permiten el ingreso sin visa a ciudadanos de determinados países que cumplan con las condiciones dispuestas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CPB).

Una de ellas es el programa NEXUS, que habilita un procesamiento más veloz para el ingreso de ciudadanos de Canadá y Estados Unidos a ambos territorios cuando se adhiere al servicio.

Tarjeta NEXUS: ¿Cuáles son los beneficios?

El Programa NEXUS ofrece varios beneficios a quienes adquieren el servicio. Entre ellos:

Carriles más rápidos en puestos fronterizos terrestres para reducir el tiempo de espera.

Desembarcación más rápida en aeropuertos, ya que utiliza puntos automatizados para agilizar la inspección de inmigración.

Acceso preferencial en puertos marítimos para ahorrar tiempo.

Esta tarjeta está destinada a viajeros considerados de bajo riesgo por las autoridades de Estados Unidos y Canadá.

La solicitud debe ser aprobada en ambos países y el solicitante debe cumplir con los requisitos de elegibilidad establecidos por el programa.

¿Quiénes pueden acceder?

Podrán solicitar la membresía:

Ciudadanos de Estados Unidos .

Residentes permanentes legales de Estados Unidos.

Ciudadanos de Canadá.

Residentes permanentes legales de Canadá.

Ciudadanos mexicanos que formen parte del programa de viajero confiable Viajero Confiable de México.

Aquellos menores de 18 años también pueden inscribirse siempre que cuenten con el consentimiento de sus padres o tutores legales.

Si son aprobados la membresía es gratuita para ellos.

Aquellos menores de 18 años también pueden inscribirse siempre que cuenten con el consentimiento de sus padres o tutores legales. Unsplash.

Paso a paso: ¿Cómo gestionar la Tarjeta NEXUS?

El trámite se realiza a través del sistema Trusted Traveler Programs (TTP) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos y consta de varias etapas:

Registrarse en Login.gov. Ingresar al portal TTP. Completar la solicitud del programa NEXUS con la información personas y de viajes. Pagar la tarifa: 120 dólares para adultos. Esperar la evaluación inicial de las solicitud y la notificación para continuar con el proceso. Programas una entrevista presencial en un centro de inscripción para completar mediante Enrollment on Arrival. Presentar: Pasaporte vigente. Comprobante de domicilio. Licencia de conducir u otra identificación. Superar la entrevista y las verificaciones.

La membresía al Programa NEXUS tiene una vigencia de cinco años y el usuario podrá comenzar a utilizar los beneficios del programa.







