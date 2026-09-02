Para aquellos que aprecian la aromatización de los ambientes, las opciones de productos disponibles son variadas, pues existen alternativas diseñadas para cada gusto y espacio del hogar.

En esta tendencia, las cáscaras de cítricos, tales como naranja y mandarina, son excelentes aliadas en la creación de perfumes ambientales caseros. Al combinarse con especias aromáticas como la canela, brindan la oportunidad de aromatizar cualquier entorno sin necesidad de realizar gastos considerables.

Hervir cáscaras de mandarina, naranja y canela: ingredientes para poner en práctica este truco casero

Para la elaboración de esta mezcla, será fundamental disponer de los siguientes componentes:

1 litro de agua

Cáscaras de mandarina y naranja (la cantidad variará en función de la intensidad del aroma requerido)

(la cantidad variará en función de la intensidad del aroma requerido) 2 ramas de canela

Esta mezcla permite aromatizar los espacios del hogar. Fuente: Shutterstock New Africa

Instrucciones para la preparación de la mezcla

Integrar todos los ingredientes en una olla.

Hervir a fuego lento durante 15 minutos, sin tapa y manteniendo las puertas de las habitaciones abiertas para que el aroma se difunda por todo el hogar.

Una vez que la mezcla se haya enfriado, se puede colar y verter en un pulverizador para utilizar como aromatizante según se considere apropiado. Si se desea, se pueden añadir unas gotas de aceite esencial.

Cómo potenciar el efecto de esta mezcla

La combinación de jabones y aceites esenciales que pertenecen a la misma familia aromática es una alternativa óptima para intensificar la fragancia y asegurar su permanencia en el ambiente de forma prolongada.

Con el fin de alcanzar una atmósfera refrescante, al tiempo que se preserva un entorno relajante y acogedor para diversas ocasiones, se puede rociar la mezcla sobre alfombras, cortinas y almohadones.