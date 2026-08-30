La mayoría de los turistas que pretenden visitar Estados Unidos deben, a menos que posean una excepción, gestionar previamente su visa americana. Aunque este documento no asegura totalmente el ingreso, resulta imprescindible para viajar al puerto de entrada en EE.UU.

En este contexto, el Departamento de Estado enfatiza en su página web oficial la relevancia de preservar las páginas de visa en el pasaporte, ya que daños severos pueden ocasionar que dicho documento sea considerado inválido, sin importar su fecha de expiración.

Estados Unidos anula visas estadounidenses a individuos que presenten de esta manera sus documentos de viaje

Conforme a lo indicado por las autoridades, las visas que no se encuentran físicamente en el pasaporte del viajero donde fueron emitidas o que presentan daños significativos, pierden su validez.

“En caso de que su visa haya sufrida algún tipo de daño, deberá presentar una solicitud para una nueva visa en una embajada o consulado de EE. UU. ubicado en el extranjero”, se menciona.

Un ejemplo de esta situación es cuando la página de la visa presenta un desgarro o se intenta extraer dicho documento de un pasaporte en el que se encuentra que ha expirado, para pegarlo en el nuevo pasaporte. Esta acción es completamente prohibida.

La recomendación para aquellos que cuentan con un nuevo pasaporte, mientras el anterior aún posee una visa válida, es viajar con ambos documentos hasta que se obtenga una nueva visa americana en el pasaporte vigente.

La mayoría de los turistas que pretenden visitar Estados Unidos deben, a menos que posean una excepción, gestionar previamente su visa americana.

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La visa americana debe ser utilizada exclusivamente para su propósito legítimo, ya que realizar actividades ajenas a los permisos establecidos podría poner en riesgo su validez. Un ejemplo de ello es comprar mercadería para revender utilizando la visa de turismo, ya que bajo esta categoría no se permite llevar a cabo ninguna actividad comercial.

Por otro lado, cumplir con los plazos de entrada y salida establecidos es crucial para mantener la validez del documento y su futura reutilización; al sobrepasar estos períodos, la visa se anula automáticamente al considerarse fuera de estatus. En tales casos, no podrá ser utilizada nuevamente para viajar.