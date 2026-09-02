México, El Salvador y Argentina exigen pasaporte vigente a los extranjeros para autorizar su ingreso. Quienes lo presenten vencido, dañado o con vigencia insuficiente pueden ser rechazados en el control migratorio.

La medida no es un anuncio nuevo: es un requisito que las autoridades reforzaron en sus controles fronterizos durante 2026 . El Instituto Nacional de Migración, la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador y la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina fiscalizan esta exigencia.

¿Qué cambia con el pasaporte vencido en México, El Salvador y Argentina?

En México , el INM no fija un plazo mínimo de vigencia, pero exige que el pasaporte cubra toda la estadía. Un documento vencido o dañado puede derivar en interrogatorios adicionales o en el rechazo directo.

En El Salvador , la DGME exige pasaporte vigente a los extranjeros ajenos al bloque CA-4 (Guatemala, Honduras y Nicaragua), que sí pueden ingresar con su documento de identidad.

En Argentina , la DNM aplica el mismo criterio a los extranjeros “extrazona”, fuera del Mercosur.

La medida no es un anuncio nuevo: es un requisito que las autoridades reforzaron en sus controles fronterizos durante 2026. ChatGPT

¿Cómo afecta esta exigencia a los viajeros y qué deben hacer?

El impacto es logístico y económico: un pasaporte vencido puede impedir el embarque desde el aeropuerto de origen. También puede generar la pérdida del pasaje o un cambio de itinerario de último momento.

Quienes viajan dentro del Mercosur y países asociados pueden seguir ingresando a Argentina con DNI o cédula vigente . Por eso, especialistas recomiendan revisar el vencimiento del pasaporte antes de comprar pasajes, ya que la renovación puede demorar semanas.

Puntos clave para el viajero