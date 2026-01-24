El premio mayor de Mega Millions, una de las loterías más conocidas de Estados Unidos, continúa en aumento. Para este viernes, 23 de enero de 2026, el pozo acumulado ha llegado los 266 millones de dólares. Conoce cómo jugar, cuántas cifras debes acertar y cuáles han sido los números ganadores del sorteo del día.

Los números ganadores del Mega Millions de este viernes

Las cifras ganadoras del último sorteo son 30 42 49 53 66 y el 4 por el MegaBall. Asimismo, para los apostadores han optado por activar el número multiplicador por un valor adicional, el Megaplier es el -1x.

Los últimos resultados del Megamillions.

¿Cuándo es el próximo sorteo del Mega Millions?

La próxima fecha en la que se sorteará esta lotería es el martes, 27 de enero de 2026 a las 23.00 horas . Un dato a tener en cuenta es que el Mega Millions está disponible en todos los estados del país, menos en Alabama, Alaska, Utah, Nevada y Hawái.

¿Cuántos números tengo que acertar para ganar al Mega Millions?

5 aciertos y el Mega Ball: premio mayor

5 aciertos: $1.000.000 de dólares

4 aciertos y el Mega Ball: $10,000

4 aciertos: 500

3 aciertos + Mega Ball: 200

3 aciertos: 10

2 aciertos y el Mega Ball: 10

1 acierto y el Mega Ball: 4 dólares

Mega Ball: 2 dólares.

¿Qué día se juega el Mega Millions?

Para jugar a Mega Millions es necesario comprar un cartón de lotería yescoger cinco números del 1 al 70. Además, se debe elegir la cifra Mega ball, que puede ser del 1 al 25.

¿Cómo se puede cobrar el Mega Millions?

El ganador del premio mayor debe elegir entre dos formas de pago: un premio anual, que consiste en un pago inmediato seguido de 29 pagas anuales con un 5% por año, o un pago único en efectivo. Ambas alternativas de cobro están sujetas a impuestos.

Recomendaciones para los jugadores de Mega Millions

Los expertos alertan sobre la creciente preocupación por la ludopatía y aconsejan establecer límites claros al jugar. Es esencial no gastar más de lo que se puede permitir y no usar los juegos como una vía de escape emocional.

Si el juego se convierte en un problema, se recomienda buscar apoyo. El Consejo Nacional sobre Problemas con el Juego ofrece asistencia a través del número 1-800-GAMBLER.