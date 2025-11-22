Estados Unidos cuenta con diversos juegos de azar y quinielas que ofrecen millonarios premios en dólares a quienes acierten las cifras ganadoras. Uno de ellos es el Mega Millions, una de las apuestas más reconocidas del país.

Para este viernes, 21 de noviembre de 2025, el pozo acumulado alcanza a los 60 millones.

Los números ganadores del Mega Millions de este viernes

Las cifras ganadoras del último sorteo son 3 4 19 31 63 y el 9 por el MegaBall. Asimismo, para las personas han optado por activar el número multiplicador por un importe adicional, el Megaplier es el -1x.

Fuente: narrativas-us

¿Cuándo es el próximo sorteo del Mega Millions?

La próxima fecha en la que se sorteará esta lotería es el martes, 25 de noviembre de 2025 a las 23.00 horas. Un dato a tener en cuenta es que el Mega Millions está disponible en todos los estados del país, menos en Alabama, Alaska, Utah, Nevada y Hawái.

¿Cuántos números tengo que acertar para ganar al Mega Millions?

5 aciertos y el Mega Ball: premio mayor

5 aciertos: $1.000.000 de dólares

4 aciertos y el Mega Ball: $10,000

4 aciertos: 500

3 aciertos + Mega Ball: 200

3 aciertos: 10

2 aciertos y el Mega Ball: 10

1 acierto y el Mega Ball: 4 dólares

Mega Ball: 2 dólares.

Fuente: narrativas-us

¿Qué día se juega el Mega Millions?

Para jugar a Mega Millions es necesario comprar un cartón de lotería y escoger cinco números del 1 al 70. Además, se debe elegir la cifra Mega ball, que puede ser del 1 al 25.

¿Cómo se puede cobrar el Mega Millions?

El ganador del premio mayor debe elegir entre dos formas de pago: un premio anual, que consiste en un pago inmediato seguido de 29 pagas anuales con un 5% por año, o un pago único en efectivo. Ambas alternativas de cobro están sujetas a impuestos.

Recomendaciones para los jugadores de Mega Millions

Los expertos alertan sobre la creciente preocupación por la ludopatía y aconsejan establecer límites claros al jugar. Es esencial no gastar más de lo que se puede permitir y no usar los juegos como una vía de escape emocional.

Si el juego se convierte en un problema, se recomienda buscar apoyo. El Consejo Nacional sobre Problemas con el Juego ofrece asistencia a través del número 1-800-GAMBLER.