No cumplir con las obligaciones tributarias exigidas por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos puede derivar en graves consecuencias en un futuro. La entidad busca la forma de cubrir la deuda y puede hacerlo mediante embargos, intervención de cuentas bancarias y bienes. La advertencia no solo alcanza a ciudadanos estadounidenses, sino también a extranjeros que residen, trabajan o mantienen bienes dentro del país. Cuando una deuda vinculada al Estado queda sin resolver durante demasiado tiempo, las autoridades pueden avanzar con mecanismos de cobro mucho más severos. Uno de los casos más delicados es el de los impuestos impagos, especialmente cuando una persona posterga durante meses o años la presentación o el pago de sus obligaciones tributarias. En ese escenario, el IRS puede iniciar un proceso de cobro sobre bienes y activos del contribuyente. Eso significa que el Gobierno federal puede avanzar sobre cuentas bancarias, salarios, vehículos, inmuebles, devoluciones de impuestos y otras propiedades para recuperar el dinero adeudado. En los casos más graves, la agencia puede aplicar un embargo fiscal cuando la deuda sigue sin resolverse tras múltiples notificaciones oficiales. Además, este tipo de medidas no distingue automáticamente entre ciudadanos y extranjeros. Si una persona tiene obligaciones tributarias activas en Estados Unidos y no cumple con ellas, también puede quedar expuesta a procedimientos de cobro forzoso dentro del sistema fiscal estadounidense. Previo a ejecutar un embargo, las autoridades envían avisos, reclamos de pago y notificaciones formales para que la deuda sea regularizada. Sin embargo, cuando no hay respuesta o el contribuyente sigue postergando el trámite, el caso puede avanzar. Entre los bienes que pueden quedar comprometidos aparecen: En primer lugar, es clave verificar si el caso corresponde a una deuda federal, estatal o local, ya que no todos los procesos funcionan igual ni todos los bienes tienen el mismo nivel de exposición. En muchos casos, actuar a tiempo puede evitar que el problema escale hasta afectar el patrimonio personal. Por eso, quienes hayan postergado durante mucho tiempo la presentación o el pago de impuestos deben prestar atención, ya que una deuda sin resolver puede terminar con consecuencias mucho más amplias que una simple multa.