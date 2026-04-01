El Internal Revenue Service (IRS) es el organismo encargado de la recaudación tributaria en Estados Unidos, y advirtió que las personas que tengas obligaciones fiscales pendientes podrían recibir reembolsos menores tras la presentación de su declaración de impuestos. Esto se debe a que el Bureau of the Fiscal Service (BFS) perteneciente al Departamento del Tesoro ejecuta el Programa de Compensación del Tesoro (TOP) y esto reduce los reembolsos en determinados casos. El organismo fiscal puede reducir el dinero de tu reembolso si tenés deudas pendientes de impuestos federales o estatales, manutención infantil o conyugal impagas, deudas por desempleo o préstamos estudiantiles. Por otro lado, también es común que se reciba un reembolso menor debido a errores o correcciones en la declaración presentada ante el IRS. Asimismo, si existen cambios en la información fiscal, como ingresos más altos de los declarados o modificación de los créditos fiscales, también puede aplicarse una reducción. En el caso de que el IRS decida reducir tu reembolso, te enviará una notificación explicando la razón por la que se implementó la medida. Se recomienda chequear la información adjuntada y comparar monto y contactar al organismo solo si existe un error real en el aviso recibido. Lo más probable es que se trate de alguna deuda que haya pasado desapercibida anteriormente y ahora se descuenta directamente de tu reembolso. Es importante que sepas que tu dinero no desaparece, sino que se usa para resolver tu situación tributaria. Para que no reduzcan tu reembolso, es necesario pagar y regularizar tus deudas antes de enviar tu declaración de impuestos. Por otro lado, también se recomienda verificar si hay alguna obligación fiscal pendiente y corroborar que el formulario no presente ningún error en la información declarada. Si no se cumplen con las obligaciones fiscales a tiempo, el IRS tiene la completa potestad de retener o reducir los reembolsos a forma de cobro forzoso o sanción.