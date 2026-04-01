Al momento de viajar hacia o desde Estados Unidos tanto ciudadanos como extranjeros naturalizados y visitantes deben cumplir con un requisito esencial en su pasaporte: mantenerlo actualizado. Al ser una identificación con validez internacional, tanto autoridades como las diferentes aerolíneas la exigen con validez en los controles para habilitar traslados al exterior y, en caso de que se encuentre vencido no podrá utilizarse. En el Código de EE. UU. § 1185 - Control de viajes de ciudadanos y extranjeros, se establece que No obstante, por derecho constitucional, no es posible negar la entrada de un estadounidense al país, aunque iniciar el proceso para que se admita el ingreso sin pasaporte no sólo sería extenso, sino que de todas formas imposibilitaría al viajero de trasladarse en el momento en el que se desea y se estaría sujeto a un procedimiento protocolar mucho más extenso. Las diferentes aerolíneas sí tienen facultad de prohibir el abordaje cuando no se presenta este documento en vigencia, por lo que mantenerlo válido será esencial para ingresar o salir del país Es fundamental tener en consideración que este documento cuando se tramita para adultos tiene una validez de 10 años, por lo que aquellos gestionados antes de abril de 2016 ya no pueden utilizarse para viajar. En el caso de los menores de 16 años, la durabilidad máxima es de 5 años y no puede renovarse, por lo que deberá gestionarse desde cero. En el caso de extranjeros que deseen visitar Estados Unidos, uno de los requisitos exigidos por el Departamento de Estado para poder gestionar, por ejemplo, la visa de turismo es contar con un pasaporte válido al momento de realizar el trámite. “Tu pasaporte debe ser válido al menos seis meses después de tu periodo de estancia en Estados Unidos”, se indica. Este requisito de vigencia futura puede eximirse si el ciudadano pertenece a un país que figure en el acuerdo de los 6 meses, pero igualmente el documento debe ser válido al viajar. Otras vías de viaje como el Visa Waiver Program o el cruce de frontera con la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) también requieren de la presentación de un pasaporte válido para poder gestionar los permisos correspondientes.