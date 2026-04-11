Estados Unidos cuenta con diversos juegos de azar y quinielas que ofrecen millonarios premios en dólares a quienes acierten las cifras ganadoras. Uno de ellos es el Mega Millions, una de las apuestas más reconocidas del país. Para este viernes, 10 de abril de 2026, el pozo acumulado alcanza a los 110 millones. Las cifras ganadoras del último sorteo son 3 18 36 42 49 y el 6 por el MegaBall. Asimismo, para los apostadores han optado por activar el número multiplicador por un precio adicional, el Megaplier es el -1x. La próxima fecha en la que se sorteará esta lotería es el martes, 14 de abril de 2026 a las 23.00 horas. Un dato a tener en cuenta es que el Mega Millions está disponible en todos los estados del país, menos en Alabama, Alaska, Utah, Nevada y Hawái. Para jugar a Mega Millions es necesario comprar un cartón de lotería yescoger cinco números del 1 al 70. Además, se debe elegir la cifra Mega ball, que puede ser del 1 al 25. El ganador del premio mayor debe elegir entre dos formas de pago: un premio anual, que consiste en un pago inmediato seguido de 29 pagas anuales con un 5% por año, o un pago único en efectivo. Ambas alternativas de cobro están sujetas a impuestos. Los expertos destacan la necesidad de establecer límites claros al jugar, ya que la falta de control puede conducir a la ludopatía. Es recomendable fijar un presupuesto y no sobrepasarlo, evitando el juego como una forma de escapar de problemas emocionales. Informarse sobre los riesgos del juego es esencial y buscar ayuda si es necesario. El Consejo Nacional sobre Problemas con el Juego ofrece asistencia a través del número 1-800-GAMBLER para quienes requieran apoyo.